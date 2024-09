Marcela Feudale cruzó a Cristina Pérez y defendió al papa Francisco

De esta forma, mostró su repudio ante las medidas aplicadas por el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich y le envió un mensaje directo a los movimientos sociales: “Ustedes no se achican, van al frente; tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta de ustedes es que no escriben documentos ideológicos, no se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico. Van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto, trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan -que está muy bien protestar, eh- sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras, perseguidos. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces, presionan a los gobiernos para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente”.