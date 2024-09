Cartas de lectores VII: la mejor maestra del mundo

En un mundo cada vez más acelerado y centrado en los logros materiales, es fundamental detenernos un momento y reflexionar sobre el verdadero valor de aquellos que hacen de su vocación, un camino de sacrificio y entrega. Los docentes rurales son un claro ejemplo de este esfuerzo silencioso y admirable que, muchas veces, pasa desapercibido. Estos educadores no sólo imparten conocimientos; son guías, mentores y figuras de apoyo incondicional para sus estudiantes. Su humildad y amor por la enseñanza los llevan a enfrentarse a innumerables desafíos, desde la falta de recursos hasta las dificultades de acceso a sus lugares de trabajo. No obstante, su compromiso va más allá de lo material: cada clase que imparten, cada palabra de aliento, es un acto de amor con el que siembran esperanza y futuro. En este contexto, quiero destacar la labor de la maestra Gloria Cisneros, quien se ha convertido en un símbolo de dedicación en el impenetrable. La docente trabaja desde hace ocho años en la localidad de Taco Pozo en la provincia de Chaco y ha sido nominada para el Premio Nobel de Educación como “La mejor maestra del mundo”. Su coraje y esfuerzo pocas veces reciben el reconocimiento que merecen. Al elegir dormir en la escuela de lunes a viernes y enseñar múltiples materias como lengua, matemáticas, tecnología y plástica, la señorita Gloria no sólo enseña a sus alumnos. Les muestra que la educación es una herramienta poderosa para cambiar vidas. Es hora de rendir homenaje a estos héroes anónimos de nuestras comunidades, quienes, a través de su trabajo diario, están construyendo un futuro más brillante para nuestras generaciones. Su labor en el impenetrable es un faro de esperanza que ilumina el camino hacia el progreso y la igualdad. Recordemos siempre que detrás de cada enseñanza hay un sacrificio, una historia de vida y una enorme pasión por educar. Valoremos y agradezcamos a nuestros docentes rurales, quienes, con humildad y amor, transforman la educación en un acto de valentía