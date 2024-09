Cartas de lectores V: caótico cruce de avenidas

Parece que los vecinos de avenida Colón pasando avenida Independencia hacia el sur, no pertenecemos al municipio de San Miguel de Tucumán. Y digo esto, por que hace meses restablecieron el funcionamiento de los semáforos de la intersección de las avenidas antes nombradas, pero lo hicieron mal porque no tuvieron en cuenta que los que circulan por Colón de sur a norte y los de Independencia de oeste a este, cuando el semáforo se les pone en rojo, aún deben recorrer 60 metros para salir del recorrido de los pasos de Colón de norte a nur o de Independencia de este a oeste (que se habilita al unísono de los rojos mencionados), dado el desfase que existe entre ambas avenidas, y ello origina peleas verbales, físicas y no sé si algún choque. Esto se soluciona retrasando 5/7 segundos los pasos nombrados en último término. También los vecinos de Colón al 1.400 iniciamos un Expediente Nº 40/787 ó 401787 el 9 de septiembre, quejándonos de los inconvenientes y trastornos que ocasiona un depósito de bebidas en el Nº 1442/24 en la Dirección Operativa de Tránsito, porque cuando cargan o descargan la mercadería, llegan hasta obstruir totalmente el paso de sur a norte, porque estacionan camiones de gran porte, contra la platabanda; los que vivimos por allí estacionamos contra el cordón de la vereda y el que descarga ocupa el único carril libre que es el central. También descargan los pallets y los colocan sobre la calle ocupando un carril. Cargan y descargan y dejan una suciedad increíble que algunas veces juntan un poco y producen una humareda que impregna todo, y los vecinos tenemos discusiones porque obstruyen la salida de nuestros garajes. Para colmo en esa zona, la avenida tiene un quiebre pronunciado de manera que cuando estacionan los camiones, obstruyen la visión para los que salimos de nuestro garaje, corriendo el riesgo de que nos choquen los “apurados” que vienen del sur, o aun estando correctamente estacionados. Corremos el riesgo de de que los pallets se vuelquen sobre nuestros vehículos y/ó el Sampi que recorre el carril este en ambas direcciones, roce/etc nuestro vehículos.