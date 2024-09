Cartas de lectores III: represión a jubilados

¿Habiendo tanta inseguridad en el país, no será mucho derroche el desplegar 200 efectivos para contener una marcha pacífica de 600 personas? Cuarta protesta de los jubilados frente al congreso y una nueva represión. En las anteriores movilizaciones no todos los que se unieron a las convocatorias eran precisamente de la tercera edad. Esta vez los abuelos decidieron marchar solos, con el fin de no crear problemas de ninguna índole. Se juntaron a la cita seiscientos hombres y mujeres que, manifestándose pacíficamente, reclamaban una mejora en sus haberes y su desacuerdo por la quita de descuentos en los medicamentos realizada por el PAMI. Para sorpresa de muchos, volvieron a ser brutalmente agredidos, de manera violenta e injustificada, por parte de las fuerzas de seguridad, utilizando nuevamente... ¡Gas pimienta! “Lo que está ocurriendo en Argentina con la clase pasiva es una barbarie que nadie debería tolerar”. ¿Hasta cuándo los van a seguir reprimiendo?