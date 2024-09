Cartas de lectores I: falta de respeto y fanatismo

He leído a foristas que comentan habitualmente en el diario y a un Sr. de apellido Ottonello que me ha tratado en forma calamitosa, tildándome de peronista, kirchnerista y demás. Quiero responder con altura al Sr. Ottonello, que es simpatizante de los libertarios, y a otras personas más que escriben, que yo soy apolítico, un trabajador; todos los gobiernos me han afectado el bolsillo y el crecimiento, ya sean Perón, Kirchner, Macri o Milei. He visto la actitud de esta persona pedante de atacar al que tiene ideas de izquierda o que piensa distinto. No conozco quién es el Sr. Ottonello, pero que escriba una carta, si es como dice él, que este gobierno está llevando adelante un cambio funcional en la economía de este país, que explique a los que no queremos al Sr. Milei dónde está lo bueno de todo esto, como lo hago yo, que en su momento critiqué al peronismo k y no k, al menemismo y al gobierno de la Alianza. Soy libre de expresar lo que siento, Sr Ottonello; a mí no me manda ningún partido político, me manda la Patria que jure defenderla cuando tuve 9 años en la jura a la Bandera el día 20 de Junio..