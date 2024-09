Sierra está lista para celebrar mañana con los tucumanos en el Lawn Tennis

-Si bien el nivel del torneo es muy bueno, en general, no dejó de llamar la atención que la semifinal fuera tan accesible (ganó en dos sets, en 1h1'). ¿Te sorprendió?

- No esperaba que fuera tan rápido. Sabía que era una rival dura con experiencia, pero me encontré jugando muy buen nivel desde el inicio y, por suerte, pude mantenerlo todo el partido.



- Mañana te van a ir a alentar a vos ¿eso te gusta?

- Me encanta. Disfruto mucho de jugar en Argentina, más que nada por la gente que te viene a ver y apoyar; es un plus.