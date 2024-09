Fue top ten del mundo junior y vuelve a Tucumán tras jugar en el US Open

“Para mí significó mucho. Venía con muchas ganas de jugar ese torneo, y la verdad que fue una semana increíble. Me sentí muy bien, y fue una experiencia muy buena, que me va a ayudar mucho para el futuro”, remarcó al respecto Sierra, quien cayó en primera ronda ante la alemana Tatjana Maria, 82° del ranking WTA, algo que no opacó la experiencia de jugar en el que, dice, es su torneo favorito. “Es el torneo que más recuerdo ver de chica, y también es una de mis superficies favoritas. Cuando jugué en juniors, la primera vez que fui, fue el que más me gustó, por el ambiente y la energía que se siente en ese torneo”, explicó. En Nueva York, Sierra fue semifinalista en 2021.