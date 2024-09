La “otra” batalla de Tucumán

El amor a una patria

Manuel Belgrano, que había quedado al mando del castigado Ejército del Norte, en su traumático retroceso empujado por un adversario poderoso y por la fría y tajante orden del Triunvirato, supo que volver hasta Córdoba no sólo significaría el abandono de las “provincias bajas” en manos realistas, sino el peligro cierto del fracaso de la Revolución.

Belgrano estaba dispuesto a romper la verticalidad del mando militar aun a sabiendas de su incierto destino personal. Pero, sus tropas, exhaustas y desmoralizadas, no estaban en condiciones de plantarse al ejército de Pío Tristán. Necesitaba una señal. Y esta llegó del pueblo de Tucumán, que puso a disposición de Belgrano su gente, su dinero, sus armas y el mismo escenario de combate, que no era otra cosa que sus casas y sus calles, un manojo abigarrado de manzanas, un damero de nueve cuadras de lado. Nadie obligó a Tucumán a enfrentar tamaño riesgo, nada ni nadie influyó en sus hombres para que hayan actuado con esa generosa grandeza, salvo el atisbo de un incipiente amor a una patria futura, todavía desconocida, pero no por eso no anhelada.

Para no dejar dudas: sin la decisión del pueblo tucumano la desobediencia no hubiese acontecido. Desobediencia que, por otro lado, requería de un enorme valor espiritual para enfrentar el dilema moral que esto implicaba en un hombre de leyes y de armas. Desobediencia que, leída sólo en esa clave, fue la causa directa de la Batalla de Tucumán. Una batalla que recuperó el Norte de la Revolución y de la Patria.

Hasta aquí la batalla histórica. La que mirada desde el siglo XXI puede ser fuente de inspiración para las generaciones actuales y por venir. Y es justamente eso lo que aquí interesa destacar por sobre todos los pormenores heroico-épicos de aquel combate: aquellos valores que el pueblo tucumano dispuso con integridad para la consecución del objetivo: generosidad, visión, entrega y osadía. Tucumán, además de la batalla, y por sobre la batalla, fue -junto a Córdoba y Buenos Aires, y en ese orden temporal- uno de los tres faros que dio luz al crepúsculo colonial para transformarlo en el resplandecer matutino de una “nueva y gloriosa nación”. Y si Tucumán fue ese faro, mucho le debe a su hospitalidad conmovedora que el 9 de julio de 1816 abrazó a los congresales mientras daban el primer grito de libertad que retumbó en todo el orbe. Una explosión de júbilo que partió desde la casa de doña Francisca Bazán de Laguna y que a partir de esa hora, con sus paredes blancas y su portazón azul, se transformó en el emblema distintivo en el que las almas de todos los argentinos se verían convocadas. Y también, claro, mucha de esa luz radiante habrá que adjudicársela a Marcos Paz, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Juan Bautista Alberdi.