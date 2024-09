In memoriam: Graciela Maturo

Escribe Julio Cortázar, en una carta fechada el 24 de agosto de 1969, y dirigida a Graciela Maturo: “Su poesía me ha parecido siempre muy de nuestro tiempo aunque eluda las experiencias muchas veces fascinantes en otras latitudes y quizá también en la suya; de todos modos, me gustaría leer esos poemas ‘coléricos’ de que me habla; todo lo que usted escribe me interesa. Por cierto que uno de los textos de Último Round titulado ‘Uno de tantos días de Saignon’ cuenta una jornada en mi rancho, jornada en la cual ocurren muchas cosas, y entre ellas la llegada de una carta suya, y la lectura de sus poemas, de los que cito un fragmento. Me alegró hacerlo, y espero que para usted también sea una prueba de afecto esta incorporación de sus versos en prosa”.