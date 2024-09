Feminismo, maternidad y progreso

Y añadía a renglón seguido: “Llegué tarde a la maternidad, a los 38 años. Fue duro, pero también transformador. Llegué a sentirme rehecha en la experiencia de la relación con mi hijo y a través de la vida familiar, pero, lo que es más importante, de un modo radicalmente opuesto a la ideología del progreso. Descubrí que cuando amas a un bebé dependiente de forma tan visceral que morirías por él, la “libertad” en este sentido no significa nada. Mientras tanto, el hecho de casi morir en el parto me curó de cualquier creencia persistente de que el sexo pudiera estar construido socialmente. Pero como madre primeriza y feminista, luché por entender lo marginal que es la maternidad para el feminismo moderno. No podía conectar el concepto rousseauniano de persona liberal con mi experiencia de no pertenecerme a mí misma. Porque en la medida en que mi bebé me necesitaba, yo ya no era libre, pero resultó que no me importaba”.