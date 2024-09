Cómo escribir malos artículos

Maestros de la intriga

Algunos de estos periodistas se han convertido en maestros de la intriga, como si abrevaran en la literatura policial, copiando sus trucos y artimañas. La prioridad ya no es informar, sino generar curiosidad, engatusar al lector para que entre al artículo y permanezca entrampado en él, porque con eso, entiendo, se hace caja. De ahí los títulos mañosos en los que se promete algo que tal vez se cumplirá después, más adelante, no sabemos cuándo y en qué medida: “El verdadero motivo por el que Fulana abandonó a Mengano” o “El ingrediente secreto para que la pizza no engorde” o “¿Van a subir las tasas de interés?”. Todavía no lo dicen, pero lo saben y prometen contarlo. Paciencia.