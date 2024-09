Las Cañas: donde el fútbol y el tercer tiempo se fusionan

Uno de los habituales presentes en las jornadas de Las Cañas es David Robles, ex jugador de San Martín que ahora despunta el vicio defendiendo los colores de Los M. “Vengo primero por el fútbol y después por el tercer tiempo. Disfrutamos con amigos y también con mi hija que siempre me acompaña. La semana pasada disfrutó del show de Los Totoras”, explicó el ex volante que ahora juega en la categoría Mayores de 30. “Todos tienen 30, 31 hay que correr, pero la verdad que es muy bueno, todavía estoy para jugar”, respondió con una sonrisa cómplice.