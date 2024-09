Atlético Tucumán - Belgrano: la historia de una final sin ganador desde 1974

Así como lo leyeron: Atlético y Belgrano comenzaron a jugar una final, pero 50 años después todavía no tiene ganador. ¿Mañana se podría definir? No. Por varios motivos, el principal es que el partido de ida en aquel momento ya se jugó y fue en nuestra provincia. Más precisamente en La Ciudadela, debido a que el “Decano” no tenía el estadio habilitado. El equipo de 25 de Mayo y Chile se impuso por 1-0. “El resultado no fue justo premio para los muchachos de don Manuel Giudice. Si tenemos en cuenta los merecimientos, o las oportunidades malogradas frente a uno y otro marco. Fue el equipo tucumano quien tendría que haber conseguido cuanto menos tres goles de diferencia”, escribieron los periodistas que estuvieron en la cobertura del trascendental partido. Hasta ahí, todo marchaba sobre ruedas, como lo señalaba el matutino de aquella época.