Diálogos sobre el agua: las 10 reflexiones más importantes

4. Participación y educación: “el empoderamiento ciudadano”

La participación ciudadana y la educación ambiental son fundamentales para el éxito de cualquier iniciativa relacionada con la gestión del agua. “Es necesario empoderar al ciudadano, hacerlo sentir parte dándole toda la información, decirle qué se está haciendo y qué no. Porque hasta tanto el ciudadano no entienda la problemática del agua, para qué hay tanta gente trabajando para solucionarla, no podremos contar con él”, aseguró ayer durante las conclusiones Virginia Ávila, Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales y Empresariales de la provincia.