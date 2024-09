Yerba Buena Shopping celebra 30 años: un ícono del desarrollo comercial en Tucumán

“Lo innovador de este shopping es que es una construcción industrial, no artesanal. Esto debía ser una obra sistematizada, porque al tener elementos industriales, como las vigas y las columnas, que ya cuentan con medidas específicas, el proyecto debía adaptarse a esas condiciones. Esto generaba que la obra tuviera una característica particular: estaba condicionada por el uso del material, no tanto por la arquitectura. Sin embargo, se pudo volar más alto y hacer algo diferente, lo que dio como resultado esta estructura única.” expresa el Arquitecto Germán Wurschmit, encargado del proyecto de Paseo Shopping.