División Palermo, nominada a los Premios Emmy Internacional

En el momento de su estreno, causó un gran suceso dado que la opinión (positiva) sobre la serie fue casi unánime. “La verdad que sí es una gran sorpresa. Obviamente hay gente que la critica, hay hate, pero es muy pequeño en proporción a lo que suele ser el hate en Twitter. Yo creo que a la gente que no le gusta. En su mayoría dicen: ‘Ey, qué serie de mier..., vi un capítulo y medio y la saqué'. Bueno, eso o no le tuvieron paciencia a lo que sigue y lo entiendo habiendo tantas opciones, pero la verdad es que sí que me sorprende eso”, consideró el actor y director.