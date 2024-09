Campero: "te guste o no te guste Milei, tenemos que tener un poco de paciencia"

“El Congreso no puede hacer normas que afecten un plan económico. Se utiliza de manera maliciosa para afectar un plan económico bueno o malo, del que sea. Está bien que no te guste el plan de Milei, pero tampoco gustaba la inflación de (Alberto) Fernández. Por qué la Cámara no le rompió ahí el plan, porque lo dejábamos gobernar. Pero qué pasa cuando vos tenés los 99 peronistas. Unión por la Patria votó todo en contra de todas las cosas del Gobierno", criticó Campero el rol tomado por la oposición en la Cámara.