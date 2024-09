Cartas de lectores: el asado infame

Al Presidente de la Nación parece no poder entender lo que significa la palabra héroe y agasajar a esas personas que satisfacen sus caprichos. Luego el Sr. Adorni es ascendido de rango a ministro y le responde a un periodista que ese asado (el cual muchos argentinos ya ni un puchero pueden comprar) fueron pagados de sus bolsillos mostrando una soberbia y preguntando cuál era el problema. El problema de este gobierno es la falta de empatía con el pueblo; nunca les importó nada a estos sujetos, sobre todo el trato de los jubilados y ahora van contra las provincias, la educación y no sé qué más será de los tres años que le quedan a Javier Milei. Fue una infamia ese asado y llamar héroes a todos los que votaron a favor de él… ¿Qué dejamos para los héroes que lucharon por la Independencia de este país? Gente que llevó al país a ser libre de la tiranía española. Sr. Presidente, salga de su burbuja y de redes sociales y entre en la realidad de que un pueblo lo votó y usted lo está castigando así; no tire mucho de la cuerda que algún día se puede cortar.