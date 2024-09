Sebastián Murga acusa de falta de interés al arco político por el "Pacto de Septiembre"

Murga consideró que “los políticos tucumanos no quieren firmar algo que no están dispuestos a hacer: dar muestras de transparencia; ajustar el gasto para bajar impuestos; rechazar y evitar el nepotismo; eliminar los acoples, las testimoniales y las dobles candidaturas; reformar el sistema electoral y la Constitución; poner el Estado y los cargos que ocupan al servicio de la gente y no al servicio de sus carreras políticas e intereses personales y, en definitiva, perder privilegios que los creen derechos adquiridos”.