Cartas de lectores: tomas y acueductos que faltan

Ahora si se quiere hacer grandes tomas y acueductos hay que considerar que como fuente de conocimiento el equipo de estudios y proyectos de Agua y Energía ya no existe. Después de la aniquilación de Dipos, y privatizado el servicio, a largo estos 30 años no se hizo ni una sola toma y acueducto, con lo que se rompió la cadena de ciencia y experiencia, tan útil para qué tipo de obras. En vista de que la empresa regulada por el Ersept nada ha hecho, y como estas tomas y acueductos no son obras sencillas, es obligatorio poner al frente de su dirección un ingeniero hidráulico capaz, y junto con él geólogos, agrimensores, ecólogos con amplios conocimientos hidráulicos, más empleados y obreros capaces, y todos austeros en los gastos, y que para asegurar el buen resultado solución no se permita la abusiva injerencia de políticos y sindicatos. Para estos trabajos Tucumán cuenta con cuatro universidades y conviene que el estudio, el proyecto la ejecución se hagan por administración y por etapas.