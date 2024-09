La ilusión crece día a día con una nueva edición del Gran Premio "Batalla de Tucumán"

“Es impresionante como se vieron caras nuevas en los últimos días en el hipódromo. Muchas gente se acerca a ver los entrenamientos de los caballos y eso deja en claro las expectativas que despierta reunión. Creo que todos nos preparamos de la mejor forma para ser parte de esta gran fiesta”, contó el jinete Matías Rodríguez, que será uno de los principales protagonista del mitin interprovincial. “Voy a competir en nueve de las 15 carreras que se disputarán ese día. Lamentablemente no voy a correr en el Gran Premio, pero cuento con buenos ejemplares para las otras competencias. La verdad es que me hubiese encantado montar algún caballo en el Batalla, pero estoy seguro de que el próximo año me llegará la oportunidad”, señaló el actual líder de la estadística de jockeys, que acumula 14 triunfos en la temporada.