Cartas de lectores: consultas en la Anses

Por medio de la presente carta solicito al jefe regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tome los recaudos necesarios para que cualquier jubilado pueda tener una atención directa con un operador mediante teléfono, WhatsApp o correo electrónico para realizar una consulta diferente a las preestablecidas de antemano, ejemplo asignaciones familiares, asignación por maternidad, etc. cuando uno intenta comunicarse por medio del 130 o atención virtual. En mi caso necesito orientación de cómo se liquidó mi haber jubilatorio o cuáles son los parámetros que se aplican para el descuento del impuesto a las ganancias ya que tuve un valor exorbitante en relación al monto del haber que cobro. Este tipo de consulta resulta imposible; intenté con el 130 y atención virtual y si no se tiene un trámite específico a los que la máquina orienta, no está la posibilidad de que lo atienda una persona para que se tenga una repuesta orientativa para recién sacar un turno para una atención personalizada. Esto último resulta engorroso por la distancia a la oficina más cercana y lo espaciado de los turnos, sin contar que es probable, por la consulta, que le soliciten que vuelva de nuevo con la documentación que le pedirán para iniciar expediente. Esta atención previa que solicito se tendría una mirada más específica del trámite y así no perder tiempo en idas y vueltas para el mismo.