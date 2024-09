Javier Milei viajará a Nueva York para hablar ante la ONU

En el centro de poder de EE.UU. no acuerdan con la mirada de Milei sobre la Agenda 2030 (una iniciativa que promovieron desde 2015 y aún defienden). No obstante, relativizan el impacto de las diferencias sobre temas ambientales o sociales en el vínculo bilateral. Lo que les importa, en definitiva, es que la democracia se mantenga firme, frente al caos en Venezuela; que no se profundice la relación con China -más que la presencia militar, los inquieta la comercial y financiera-; y tener garantizado el acceso a recursos naturales, especialmente los minerales críticos (“litio” y “cobre” son palabras muy repetidas en los comandos de decisión norteamericanos).