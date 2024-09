El cable acerca atractivas novedades

HBO

Llega “El Pingüino”

La nueva miniserie original de HBO, “El Pingüino”, producida en colaboración con la productora de comic DC, se estrena mañana a las 22 en Max y HBO, con repetición el domingo a la misma hora. Después del estreno, los nuevos episodios saldrán cada domingos, siempre a las 22, con la segunda entrega que está programada para el 29. El drama de ocho episodios muestra el regreso de Collin Farrell en el papel de Oswald “OZ” Cobb, El Pingüino, y su búsqueda por conquistar Gotham en este nuevo capítulo de la saga de “The Batman”, de Matt Reeves. Entre clubes nocturnos, persecuciones en autos y tiroteos, Oz encuentra aliados clave para su plan, y enemigos que no están dispuestos a facilitar su ascenso en la jerarquía de la ciudad. Cobb es violentamente ambicioso, encantador y elocuente, un villano que no escatima esfuerzos para cumplir sus planes y conquistar la ciudad. Junto a él aparece Sofia Falcone (Cristin Milioti) es la audaz e impredecible hija de Carmine Falcone, que regresa a Gotham tras un largo periodo en el Asilo Arkham. Además figuran en la trama Victor Aguilar (Rhenzy Feliz). un joven que ya ha “vivido muchas dificultades” y se involucra en el plan de Oz después de intentar robarle las ruedas de su auto; Alberto Falcone (Michel Zegen), hermano de Sofia y nuevo jefe de la familia Falcone, un playboy inteligente pero inestable; Francis Cobb (Deirdre O’Connell), la madre de Oz que a sus 70 años sufre los primeros síntomas de demencia con cuerpos de Lewy; Salvatore Maroni (Clancy Brown), líder de la organización criminal Maroni y principal rival de los Falcone; y Johnny Viti (Michael Kelly), el “segundo al mando” de la familia Falcone, experimentado pero terco. Las acciones se desarrollan en el club nocturno de Oz, Iceberg Lounge, abandonado y devastado por una inundación; el Loft de los Falcone, antigua sede del crimen en la ciudad, desvalijada y desordenada; el club exclusivo 44 Below; el puente icónico de Gotham City y los barrios y sitios del territorio en pugna. Lauren LeFranc es la showrunner, junto con Craig Zobel, quien dirige los tres primeros episodios, y Bill Carraro.