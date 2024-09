Un documental retrata “Escuelas rigurosamente fumigadas”

- Este documental no cuenta con financiación del Incaa. Lo que no implica que deba renunciar a recibir apoyo económico para alguno de los tramos necesarios para concretar una película. El Instituto está paralizado y con casi 300 despedidos; han cerrado programas o dejan de financiarlos. Muchas producciones en curso están en un limbo. El ejecutivo a cargo no entiende gestión cultural o de cine. Es un liquidador y se jacta de ello. Muchos colegas se van quedando sin trabajo y la situación es muy crítica. Necesitamos que vuelvan las políticas de apoyo estatales a las producciones medias y el impulso decisivo a la distribución.