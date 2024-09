Cartas de lectores: Amadeo Jacques y el Día del Profesor en Tucumán

Es conocida la deuda cultural que tiene Tucumán con el doctor Amadeo Jacques (1813-1865). Procuró un empleo. Pasó a Entre Ríos y de ahí a Santiago del Estero y Tucumán, se hizo fotógrafo, agrimensor y hasta panadero. El pueblo quería al bondadoso “don Amadeo” sin conocer al profesor Jacques, pero hombres como el gobernador Marcos Paz le manifestaron alto aprecio cuando le confió la dirección del Colegio San Miguel. Elegido Paz vicepresidente de la República, lo nombró rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sus textos y programas se adoptaron y se imitaron sus métodos: “de la autoridad paternal que ejercía sobre la juventud porteña, se encuentra un eco vibrante en la “Juvenilia” de Cané. Era Jacques de alta estatura, corpulento y sanguíneo; solía trabajar hasta muy tarde aunque conocía el peligro cerebral de esas vigilias nocturnas. Según el historiador Carlos Páez de la Torre (h), “hasta 1854, en Tucumán, no era posible adquirir una instrucción que no fuera más allá de la primaria, y esto último muy dificultosamente”. Hasta que Amadeo Jacques empezó a dar clases -en el San Miguel, ex Liceo de Tucumán-, en el convento que estaba al lado de la Iglesia de La Merced. En el periódico Eco del Norte, exponía sus ideas educativas. Quería formar gente con cierta instrucción científica, algo que juzgaba primordial en un país joven. Se quejaba: “La profunda indiferencia de este pueblo respecto de la educación, y en su espíritu exclusivamente mercantil. Un niño que ya sabe leer bastante para descifrar con trabajo el rótulo de una pieza de lienzo; escribir lo suficiente para trazar el apunte de dos palabras, aunque sea con monstruosa ortografía, y, en fin, sumar tres cantidades, pasa luego de los bancos inferiores de la escuela primaria al mostrador de una tienda o un almacén”. Con su compatriota Alfredo Coson resolvieron dedicarse a la fotografía en daguerrotipos, por entonces una gran novedad. El 12 de octubre de 1865 fue al teatro. Al día siguiente su hija lo encontró muerto en su cama.