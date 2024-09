Cartas de lectores: Trato a los indios

Hoy parece “correcto” denunciar el trato que Rauch o Roca dieron a los indios, quienes por entonces concitaron pocas reflexiones piadosas. Entre ellas se destacan por su contundencia y autoridad, las Memorias del General José María Paz, que en ellas se horroriza por las atrocidades que presenció durante su largo cautiverio en Santa Fe: innumerables degollinas que las gentes de Estanislao López infligían con habitualidad aun a indios presuntamente amigos. En cuanto a Rosas y su campaña al desierto, basta con confrontar sus instrucciones al coronel Pedro Ramos el 2 de septiembre de 1833, acerca de cómo proceder con los indios prisioneros: “luego que ya enteramente no los necesite para tomarles declaraciones puede hacer, al marchar un día, quedar atrás un guardia bien instruído, el jefe encargado que me parece para esto puede ser Valle, quien luego que ya no haya nadie en el campamento los puede ladear al monte y allí fusilarlos”. Y si se desbarata una toldería “no conviene que traigan muchos prisioneros vivos, con dos o cuatro hay bastantes, y si más se agarran esos, allí en caliente nomás se matan a la vista de todo el que esté presente”.