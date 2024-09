Pedido de ajuste: el mensaje de Milei divide a los gobernadores

“El ajuste no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador en su segundo mandato fue elegido para fortalecer el Estado, asegurar más derechos a los bonaerenses y porque no estamos de acuerdo”, enfatizó el ministro de Gobierno bonaerense. Además, consideró que “la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, no nos piden que achiquemos al Estado para agrandar a la sociedad, que hagamos un ajuste”. “Donde vas te piden más patrulleros, hospitales, escuelas, los caminos rurales, todo eso es el Estado”, dijo.