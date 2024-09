El "Tigre" Amaya confesó que estuvo cerca de firmar con Atlético Tucumán y no se presentó a las prácticas para cumplir su sueño con San Martín

- No me sentía cómodo. Mi amor y pasión por San Martín eran tan profundos y no podía comprometerme con otro club; y eso que la oferta económica era muy buena. Con San Martín sentía una conexión especial, algo que iba más allá de lo económico. En ese momento, Atlético ofrecía algo muy importante y además tenía un gran plantel. Sin embargo, mi deseo era jugar en San Martín, a pesar de que era el peor momento económico del club. Pese a todo eso, preferí firmar con el ‘Santo’. Agradezco a Carlos Rojkés, con quien mantuve una buena relación siempre, y aunque hubo momentos complicados, siempre me sentí bien con mi decisión. Cada vez que lo veía a Carlos le pedía disculpas y él una vez me dijo ‘Tigre ya está, olvídate’. Le pedía perdón porque él había intervenido para que yo llegara a Atlético. Pero yo decidí con el corazón.