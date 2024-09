Una app propone ubicar criaderos de Aedes con drones, cámaras y fotos de la ciudadanía

La pasión de Ricardo por la IA surgió al ver un documental sobre cómo la tecnología había sido capaz de superar a los mejores jugadores del mundo en ajedrez. "Vi un documental llamado 'Go' donde entrenaban a la IA con cientos de miles de datos para que pueda vencer al mejor jugador del mundo y me impactó mucho. Entonces pensé: si se puede hacer eso, ¿por qué no usarla para solucionar un problema que afecte a la sociedad?", interrogó. A partir de ahí la idea de aplicar IA para resolver problemas de la comunidad fue tomando forma hasta convertirse en su proyecto actual.