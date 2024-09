Ley jubilatoria: plan de deuda previsional

Cada caso amerita un tratamiento particular, dado que es preciso analizar la historia laboral de la persona, saber con certeza cuantos años de aportes posee hasta la actualidad, reunir la documentación laboral que acredite estos años trabajados y aportados hasta este momento y computar desde ahora y hasta la edad jubilatoria cuantos años más de aportes sumará el trabajador. Considerando que llegada la edad de jubilación no tendrá los 30 años de aportes mínimos para acogerse a la jubilación, y mediante la adhesión a la mencionada ley, hoy podrá completar los años de aportes faltantes y abonarlos. El abogado/a a cargo de la gestión debe ocuparse no sólo de armar el expediente, sino de sacar el turno, realizar la presentación y definir el tiempo a completar y pagar por el titular del expediente.