Prolux: la iluminación correcta tiene el poder de transformar cualquier ambiente

Es el caso de Prolux, que lleva siete años ofreciendo no sólo lo referido a la iluminación más básica, sino también a la más específica: industrial, de calle, residencial, de locales comerciales, fachadas, departamentos, patios, clubes, áreas urbanas y demás. Desde allí, Silvia Prosdocimo, ingeniera electrónica especialista en Medio Ambiente Visual e iluminacion Eficiente MAVILE, advierte: “A un ambiente le cambias la iluminación y se obtiene otra escena, completamente diferente. Se transforma. En un mismo salón, con luz blanca se brindan capacitaciones y con luz cálida se dan clases de yoga. Y eso sólo cambiando la iluminación, no hace falta cambiar nada más. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con iluminación. Incluso se pueden esterilizar ambientes, germinar plantas con luz, está muy de moda. No es sólo visual, también es funcional”.