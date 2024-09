Aprovechá el blanqueo con Forma: inversiones inmobiliarias seguras y rentables

El régimen de blanqueo permite invertir el dinero declarado en proyectos con grado de avance de obra que no supere el 50%, liberando al inversor del pago del impuesto especial. Forma, una destacada desarrolladora inmobiliaria en Tucumán, lidera la creación de proyectos que combinan diseño, calidad y ubicaciones estratégicas, con proyectos que reúnen las condiciones para ser elegibles para quienes regularicen fondos con el blanqueo. “En Forma, sabemos que el ladrillo siempre ha sido y sigue siendo una de las alternativas más seguras para proteger el patrimonio. Este blanqueo de capitales es una oportunidad que no se ve todos los días: permite a quienes tienen ahorros no declarados ingresarlos al sistema por un bajísimo costo, incluso con costo “0” si se depositan hasta USD 100.000 durante septiembre en una cuenta bancaria especial que se puede crear en apenas 24 horas. Y la compra de un departamento en pozo, por ejemplo, puede ser realizada después, no necesariamente hasta el 30 de septiembre”, comenta Pablo Dahan, socio fundador de Forma.