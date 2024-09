“A los chicos hay que elogiarles el esfuerzo”

- Creo que hay dos cosas: encontrar maneras de que haya tiempos limitados, y que haya otras recompensas, para que la tecnología no ocupe tanto espacio; y la otra es que no toda la tecnología es lo mismo. Y que no es lo mismo chicos consumidores de tecnología que hacedores de tecnología; que no es lo mismo jugar un videojuego que crearlo y programarlo; y eso es lo que estamos haciendo justamente. Cómo puedo crear un videojuego que jueguen cientos de chicos. Es, por ejemplo, el caso de Planea, en Tucumán. Y los chicos, cuando experimentan, empiezan a decir ¡la escuela está buena! Y obvio que está buena. Que la tecnología les ofrezca ser hacedores, no consumidores pasivos, genera situaciones más complejas que el candy crash, por ejemplo, que genera adicción. Por ejemplo, desde programar con lenguaje para niños hasta programas en los que los chicos pueden crear música, crear películas. Actividades en las que tienen que hacer un trabajo intelectual. Esa es una de las claves.