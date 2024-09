Manuel Antín: “Un director de cine es tal durante cuatro o cinco películas”

- Primero pensé en “Circe”, un cuento que me había impresionado mucho, pero lo dejé en suspenso porque tenía cierta semejanza con una relación sentimental que yo estaba viviendo. Adelantándome a su pregunta, le contesto que la señorita en cuestión no me invitaba a comer bombones rellenos de cucarachas. La semejanza era espiritual. Entonces pensé en “Cartas de mamá”, una historia que mezcla diversos planos de fantasía, es decir, cine fantástico psicológico. Tenía una estructura que me atrajo mucho. De esta manera me encontré plagiando en imágenes el estilo de Cortázar.