Una vuelta a los orígenes de Ana María Shua

No son haikus es casi una vuelta a los orígenes. Y es que no es su primera incursión en el género poético: a los 17 años publicó Mi sol y yo, poesía preciosa que, en realidad, ha sabido contrabandear en toda su prosa. Algunos de los que integran este libro nos abren un panorama de misteriosa y aforística belleza: “Otros árboles pierden sus hojas / yo no me dejo. / Todo el invierno / la primavera loca / se hace la muerta. / Cualquier hormiga / se burla del misterio / del universo. / De pronto brota / olor a pan caliente / pura alegría”.