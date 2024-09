Las dos caras de Milei y la incógnita sobre cuál mostrará en el Congreso

Mucho estrés el vivido por un Presidente a quien le gusta más la macro que la microeconomía y que eligió anticipar en persona la “Ley de leyes” en el Congreso, casi como un hijo de su autoría que llegará, como casi nunca antes, con déficit cero. Y él ha decidido meterse en la boca de tremendo lobo para expresarles en la cara a diputados y senadores que ese requisito central no se negocia. UxP Patria seguramente no estará presente, ya que no comparte el diagnóstico, tal como le dijo Cristina provocativamente: “Mire Presidente, lárguelo a Friedman, largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y por favor, siéntese a administrar el país".