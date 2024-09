Maíz: “El vacío sanitario se está cumpliendo, con gran esfuerzo”

Y sugirió que la disminución de la cantidad de insectos no se debe solo al frío, sino también a la atención, por parte de todos los eslabones de la cadena maicera, de las recomendaciones difundidas por este equipo. Estas surgieron del conocimiento que existe a nivel mundial sobre el manejo de esta plaga y de las enfermedades que transmite. La principal tiene que ver con el vacío sanitario o la eliminación de puentes verdes, para que no se dé lugar a que plaga y los microorganismos se multipliquen durante el período en el que no existe la gran superficie de siembra de maíz -sobre todo, en el invierno y la primavera-.