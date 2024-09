Pettovello dijo que ya repartió el 99% de los alimentos retenidos en los depósitos

En este sentido, la ministra apuntó contra Emilio Pérsico, del Movimiento Evita: “Lo ha dicho el mismo Pérsico en una nota: la mujer de un compañero tenía el deseo de tener un comedor y se anotaba. No rendían cuentas, no sabemos a dónde iban los recursos. No había rendición de cuentas; esos procedimientos no transparentes no los podíamos avalar. Decidimos cubrir estas necesidades alimentarias de otra manera, aumentando la Tarjeta Alimentar, la AUH y el Plan Mil Días un mil por ciento. Con esto pasamos a cubrir un 87% de la canasta alimentaria”.