Cartas de lectores: Le dicen equilibrio fiscal

El justificativo que usaron desde el oficialismo para condenar a los jubilados se llama “Equilibrio fiscal”. Siento vergüenza una vez más con otro gobierno, pero más vergüenza me da es que hoy es otra generación la que también los condena, los más jóvenes; pensé que debería ser menos viciada y me equivoqué. Claramente la corrupción viene después del poder, claramente el poder es una fábrica de desalmados que con sus principios baratos traficaron de nuevo a los pobres jubilados. Ahora le llaman equilibrio fiscal, para que no se entienda el ajuste, pero que si se sienta la soga al cuello que pretende ponernos este Presidente a cambio de la miseria de los miserables.