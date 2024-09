Informe sobre los caminos de la provincia

En su informe pusieron énfasis en dos rutas cuyo estado debería mover a reflexión. Una es la llamada “ruta del azúcar”, la 321, que comunica Macomitas con Los Ralos a lo largo de 14 kilómetros y que está prácticamente destruida desde hace muchos años. El Gobierno, que reconoce que la carretera es prioritaria, tiene un proyecto y prevé una inversión cercana a los 16.000 millones de pesos, pero no se sabe si hay otras certezas al respecto. La otra ruta mencionada en el informe, la 334, que une Taco Ralo La Cocha, en los últimos 20 años ha quedado destruida con los aluviones del río San Francisco y desde hace tiempo debería ser objeto de estudios con proyectos de ejecución inmediata y también de largo aliento. Bien señalan los productores que “basta ir a la zona de cada ruta donde están los conflictos y los vecinos relatan que cuando llueve no pueden mandar sus hijos a la escuela o que si hay una emergencia la ambulancia no llega a buscarlos”.