Homenaje colectivo a Walter Isaac Viltre

“Con Walter hemos compartido muchas cosas, no solo momentos artísticos. En una imprenta que quedaba en la calle La Rioja, hacía tarjetas de presentación con serigrafía, que es un trabajo de mucha fuerza. Era un tipo con la sonrisa triste. Recuerdo que un día llegó con los ojos refulgentes que tenían una luz impresionante, y me dijo que vio una película y ‘ya sé como voy a morir’. Y cumplió su destino, había visto ‘Living Las Vegas’, con Nicolas Cage”, relató Gómez Tolosa. “¡Qué bueno que el homenaje se lo hagan sus amigos! Que esta vez los parásitos del arte no se hayan cebado con su memoria. Que no lo hayan usado para cubrirse de brillo y bronce. ¡Qué bueno, que sean quienes lo conocieron en su mejor y peor momento!”, expresó.