Cartas de lectores: sugerencia en Educación

La Sra. ministra de Educación en la entrevista del día 04/09 expone muchas situaciones que hacen a la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Como tocó varios tópicos desde la capacitación, el famoso docente “taxi” y docentes en espera en juntas de clasificación, entre otros. Me permito acercarle unas sugerencias que quizás en la práctica puedan mejorar lo que ella expone en la entrevista. Una, es necesario limitar en por lo menos a dos años la movilidad de los docentes que por concentración toman horas cátedras o cargos, interinos, en escuelas secundarias. Se da muchas veces que toman la vacante y a los pocos meses renuncian para tomar en otra escuela con más zona. Más allá de que esta mirada se piense que infringe derechos, es una manera que la institución educativa se vea beneficiada por un tiempo con la presencia y el trabajo de ese docente y no tengan que estar haciendo la documentación administrativa para la nueva vacante; párrafo aparte es el uso de licencia que por derecho tiene el ingresante. Otra forma de permitir la oportunidad del ingreso a la docencia de los jóvenes docentes inscriptos en las juntas es distribuir la carga horaria de los pocos docentes que se jubilan, ya sean horas cátedras o cargos, en un 50% para padrón de concentración y el 50 % restante de la carga horaria o cargos para el padrón general. Y por último, la capacitación o actualización del docente se debería dar por departamentos para que los profesores que se desempeñan en las escuelas del mismo, tengan la capacitación específica. Una vez seleccionada la propuesta de capacitación por un equipo de profesionales con algunos años de experiencia en la docencia, se realizarán las acciones necesarias para la ejecución de la misma a los agentes a quienes va dirigida, pero la duración deberá ser de un año, en la que una vez bajados los lineamientos básico teóricos de la misma, el o los docentes capacitadores deberían realizar durante el tiempo restante propuesto, un seguimiento personalizado en cada institución a la que pertenezca el docente capacitado y verificar especialmente en su trabajo áulico la puesta en práctica formal la capacitación recibida y también orientarlos en situ en todo acto administrativo, planificación, carpeta de actividades etcétera, para que la misma tenga un impacto real y no solo sea un mero trámite para obtener un certificado, para ser valorado por la junta de clasificación.