Dengue: la necesidad de prevenir y concientizar

La encargada del Departamento de Prevención de Riesgos Ambientales de la Dirección de Salud Ambiental del Siprosa contó que en los operativos se ha podido ver que en algunas zonas la población tomó conciencia de la importancia de mantener los hogares libres de criaderos de mosquitos, “pero hay otras áreas en las cuales, a pesar de haber tenido una situación crítica durante la última epidemia, no hay una toma de conciencia y seguimos encontrando criaderos activos, con larvas y huevos”. En varias ocasiones los expertos han advertido en los últimos meses que las campañas de concientización han llegado hasta cierto sector de la sociedad pero hay casos en que no parece que se sienta la necesidad ni la obligación de descacharrar, tal como se observaba en 2009, cuando tuvo lugar la primera epidemia de esta enfermedad en este siglo en nuestra provincia. “Le temen al dengue, pero no eliminan los cacharros”, decía un título de nuestro diario en ese entonces.