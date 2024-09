Hugo Alconada Mon vuelve a las charlas de LA GACETA

Alconada Mon dialogó con LA GACETA antes de su viaje a Tucumán, adelantando detalles de la cocina de su libro. “Arranqué la novela escribiéndola desde el tono de una novela histórica, siguiendo la impronta de la Ciudad de las ranas, y cuando ya iba como 50 páginas me di cuenta de que no caminaba, que crujía. Ahí paré y empecé a replantearme la situación. Es decir, ¿tengo que abandonar esto o tengo que encararlo de otro modo? Y empecé a buscar textos, ver ideas de autores que yo admiro, que quiero, que sigo, que leo y ahí hubo un momento, no sé si de iluminación porque sería demasiado, pero sí esta idea de que en mi novela yo quería abordar un crimen que ocurrió en La Plata, que solo puede resolverse al entender un doble crimen que ocurrió en Necochea en 1892”, cuenta el autor sobre el origen del proceso de escritura.