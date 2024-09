Caso Loan: quién es el nuevo detenido en la causa

Paralelamente, se llevó a cabo una audiencia para tratar la excarcelación del ex comisario Walter Maciel, acusado en el caso principal de la desaparición de Loan. La solicitud de liberación había sido rechazada anteriormente por la jueza Pozzer Penzo y fue apelada por la defensora oficial. Sin embargo, Miguel Ángel Pierri, el abogado actual de Maciel, no se presentó a la audiencia en la Cámara Federal de Corrientes, lo que resultó en la suspensión del pedido de excarcelación. Pierri aclaró que su ausencia se debió a que, tras asumir la defensa, decidió no apoyar la solicitud de excarcelación antes presentada.