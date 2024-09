"Yuyito" González aseguró que no le prohibieron hablar de Fátima Florez

“¿Te pidieron no hablar?”, indagó el periodista del ciclo de América con intenciones de confirmar la información de LAM. “¿Quién? Nadie. Nadie me hace a mí una bajada de línea de absolutamente nada. Digo lo que quiero, lo que siento”, aclaró tajante la ex de Guillermo Coppola. Y enseguida volvió a mostrarse firme ante la prensa: “Hay cosas que se dicen que a mí me dejan en una posición que no me gusta, porque me ofende. Acá hay dos caminos: o realmente les interesa lo que yo les digo o les interesa más la novela inventada, porque si no es la verdad es un invento”, expresó en referencia a quienes dicen que González sedujo al mandatario durante la entrevista que le hizo en su matutino en plena campaña, mientras estaba en pareja con Florez.