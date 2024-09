¿Quién es "El hombre que cae"?: la estremecedora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

La identidad del hombre que cae de las Torres Gemelas

La falta de identificación del hombre en la fotografía llevó a numerosos intentos por descubrir quién era. Una de las teorías más discutidas sugiere que el hombre en la foto podría ser Norberto Hernández, un chef que trabajaba en el restaurante Windows of the World, ubicado en el piso 106 de la Torre Norte. Algunos miembros de la familia de Hernández inicialmente pensaron que podría ser él en la imagen, pero un análisis más detallado de la ropa no logró confirmar esta suposición.