Cartas de lectores: jubilados piqueteros

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Los jubilados podemos ser sordos y mudos, pero no ver y reconocer los atropellos y criminal represión que están sufriendo nuestros jubilados, eso es complicidad salvaje. Debemos cambiar de canal y ver la otra versión, ¿o acaso piensan que son buenos actores, que se ponen maquillaje, merengue , actúan y fingen dolor y llanto? El gas pimienta en aerosol que usa la policía represora le cuesta al Estado lo que cobra un jubilado. Alguien dijo en este espacio que había “infiltrados violentos” (carta “Jubilados junto a piqueteros”, de Juan Eduardo Camino, 09/09); y sí… vi videos de policías que se disfrazaban atrás de las vallas, se cubrían el rostro y amparados por los escuadrones de choque, se entremezclaban con los manifestantes y provocaban los disturbios; lógicamente a ellos no los tocaban. “Sin derecho a manifestar no hay democracia “. Este 11 de septiembre a hs 12, habrá gremios, organizaciones sociales, centros de jubilados (los que quedaron en pie) acompañados de sus familia, y también piqueteros con sus banderas y carteles, que concurrirán al Congreso Nacional a manifestarse, pacíficamente ,en contra del veto de la ley de movilidad jubilatoria, el DNU millonario y pedir el cambio de rumbo de la política económica fracasada y pronta a estallar. Veremos si alguien del Gobierno, algún senador o diputado de esos que tienen 20 asesores, se acerca a “tener un diálogo fluido, respetuoso y consensuado “, con la “casta de abajo”, que hasta el momento es la única afectada.