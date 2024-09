Controles de alcoholemia y conductas que no cambian

Así las cosas, conviene observar el sentido de los operativos de control, que con alta probabilidad ayudan a evitar accidentes (con frecuencia también los realizan municipalidades como las de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán) y analizar qué más habría que hacer para cambiar conductas, que es lo que observa el médico como un problema que no se resuelve. Es decir, la sociedad gasta dinero en operativos -horas de tarea de agentes de tránsito y policiales- y mucho dinero en atender pacientes -aproximadamente el 70% del presupuesto del hospital se va en atención de traumatizados, al menos así se decía en un informe publicado el 26/12/2016- y al final no se producen cambios. En el informe del Día de la Seguridad Vial la ANSV indicó que “para cambiar esta realidad, el organismo se propone, a corto y largo plazo, y a partir de datos precisos y confiables, implementar políticas públicas que generen menos muertos y heridos”. Como ya se señaló en un editorial de LA GACETA a propósito de este reconocimiento de la ANSV, conviene recordar la aseveración de la subdirectora del Hospítal Padilla, que dijo que “venimos manejando las mismas estadísticas todo el tiempo. No se ha notado el cambio. No han bajado los politraumatizados por el tema del alcohol cero”. Y concluyó: “son cosas prevenibles con educación. Pero nosotros siempre vamos a contramano”.